الأربعاء 03-02-2021
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الأربعاء، 03-02-2021 05:14 م

قرارات لمجلس التعليم العالي بشأن الجامعات

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرار الاعتماد الخاص وفتح باب قبول طلبة جدد في تخصصات بكالوريوس اللغة الانجليزية التطبيقية، واللغة الألمانية/الانجليزية، واللغة التركية/الانجليزية، وماجستير ترجمة فرنسي/ عربي في الجامعة الأردنية.
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وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الاربعاء، استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات اللغة الانجليزية وآدابها، واللغة الايطالية/الانجليزية، واللغة الفرنسية/الانجليزية، برنامج البكالوريوس في الجامعة الأردنية، وادارة الأعمال والمحاسبة ببرنامج البكالوريوس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، واللغة الانجليزية وآدابها ببرنامج البكالوريوس والماجستير، واللغة الانجليزية وآدابها/ الترجمة ببرنامج البكالوريوس في جامعة جدارا.

واقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والهندسة المدنية في جامعة جرش ،والصيدلة، والحوسبة النقالة، وهندسة البرمجيات في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة الزيتونة الأردنية.

ووافق على استمرار الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس اللغة الفرنسية والانجليزية وآدابهما، ومعلم صف في جامعة الزيتونة الأردنية، ومعلم الصف، وتربية طفل، والارشاد النفسي، والرياضيات في جامعة إربد الأهلية، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، وبكالوريوس وماجستير الترجمة، واللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والانجليزية في جامعة البترا، فيما وافق على رفع وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس اللغة الانجليزية/ الترجمة في جامعة الزيتونة الأردنية. ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصصات بكالوريوس وماجستير القانون، وماجستير الرياضيات في جامعة إربد الأهلية، وماجستير الادارة في جامعة عمان العربية، فيما وافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم المتوسط ادارة التزويد في جامعة البلقاء التطبيقية، ودبلوم متوسط السجل الطبي والقبالة في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، وإعـادة تشكيل مجلس أمناء كلية حطين الجامعية المتوسطة.

 




 

 


 

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