قرارات لمجلس الوزراء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحيّة المرخّصين لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة من رسوم تجديد الترخيص، وأية رسوم وبدلات ماليّة وأجور أراضٍ مترتّبة جرّاء التخلّف عن تجديد الترخيص أو دفع الأجور خلال عام 2020، بالإضافة إلى تخفيض بدل جمع النفايات والنظافة العامّة بنسبة 50 بالمئة لمرّة واحدة.كما قرّر المجلس إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحيّة الذين قاموا بتجديد الترخيص لعام 2020 لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة من رسوم تجديد الترخيص، وأية رسوم وبدلات ماليّة وأجور أراضٍ مترتّبة جرّاء تجديد الترخيص أو دفع الأجور خلال عام 2021، بالإضافة إلى تخفيض بدل جميع النفايات والنظافة العامّة بنسبة 50 بالمئة خلال عام 2021.كما قرّر المجلس أيضاً، تطبيق قرار تخفيض الغرامات الجمركيّة المترتّبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك على البيانات الجمركيّة المفتوحة (تحت وضع الاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة) واعتبار جميع البضائع محتويات هذه البيانات مقيّدة وليست ممنوعة.على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـــ355 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة ووزارة الزراعة والثروة السمكيّة والأغذية والبيئة في مملكة إسبانيا بشأن التعاون في المجال الزراعي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعيّة، من خلال المشاركة في المعلومات والتجارب والتقنيّات الحديثة.على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على إصدار مسكوكة تذكاريّة فضية وبرونزية احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنيّة.