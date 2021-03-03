قرارات لمجلس الوزراء

الوكيل الاخباري -

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أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدّل لقانون صندوق شهداء القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة لسنة 2021م.ويأتي مشروع القانون في ضوء التعديل الذي طرأ على قانون الأمن العام رقم (38) لسنة 1965م، الذي أصبحت بمقتضاه مديريّة الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكلّ من المديريّة العامّة للدّفاع المدني والمديريّة العامّة لقوّات الدرك.كما يأتي لظهور الحاجة لإعادة تشكيل اللجنة العسكريّة المشتركة الخاصّة في صندوق شهداء القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي – والأجهزة الأمنيّة.ووافق مجلس الوزراء على نظام معدّل لنظام الاعتراف بمؤسّسات التعليم العالي غير الأردنيّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2021م.وبموجب التعديلات ستتمّ إعادة تشكيل لجنة الاعتراف بمؤسّسات التعليم العالي غير الأردنيّة، ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنيّة، وإعادة تنظيم إجراءات إصدار القرارات المتعلّقة بمعادلة الشهادات غير الأردنيّة وفقاً لتعليمات تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهّلات، وإجراءات طلب معادلة أيّ شهادة غير أردنيّة وتقديم الاعتراض على رفض الطّلب.وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدّلاً لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021م، وذلك لغايات تطبيق أحكام وإجراءات طرح العطاءات الواردة في نظام المشتريات الحكوميّة على آليّة اختيار أماكن الحجز والقائمين على إدارتها.على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على إصدار طوابع بريديّة تذكاريّة بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة.