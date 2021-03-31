الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

بايدن يطلق خطة لإنعاش الاقتصاد واستثمار تريليوني دولار

الصحة البريطانية: انخفاض وفيات كورونا

الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة

الخشمان يكتب : تعيين المهندس المجالي خطوة بالاتجاه الصحيح

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرارات بالسماح بآداء الصلوات في المساجد برمضان وفترة الحظر

قرارات لمجلس الوزراء

فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع

الأربعاء، 31-03-2021 06:23 م

قرارات لمجلس الوزراء

3202128125739303553857


الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء إعلان يوم السادس عشر من نيسان يوماً وطنيّاً للعلم الأردني.
اضافة اعلان

وأكّد مجلس الوزراء أن الأردن أثبت خلال مئويته الأولى قدرته على الصمود في وجه كلّ التحديات، وذلك بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، ووعي أبناء شعبه، وحالة التلاحم والتماسك الفريدة التي ميّزت العلاقة بينهما على مرّ تاريخ الدولة.

 وأكّد المجلس أن الدولة مرّت بالكثير من المحطات التاريخيّة على مدى مئة عام، والتي تعتبر دافعاً تستند إليه لمواصلة العمل والبناء على ما حققه الآباء والأجداد، وتعزيز الإرادة للاستمرار في الإنجاز، وإعلاء قيم الريادة والإبداع بخطىً ثابتة نحو المستقبل الأفضل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202131111233966223298

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

الملكية

تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

32021419286266453026

الخشمان يكتب : تعيين المهندس المجالي خطوة بالاتجاه الصحيح

3202128182534895356603

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرارات بالسماح بآداء الصلوات في المساجد برمضان وفترة الحظر

3202130163221566002929

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصفدي والحباشنة والدهامشة والخوالدة والشوبكي والمبيضين

320213001850317546382

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

أخبار متعلقة
3202120141212159043503

مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية

32021716238107058486

الحكومة تعدّل أسس تسوية القضايا الضريبية

3202122185640205723136

قرارات لمجلس الوزراء

5202017182823838197953

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

main_image605791ce00f6c

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

الخصاونة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة