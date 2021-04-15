قرارات لمجلس الوزراء

الوكيل الاخباري -

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صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان مجلس الوزراء وافق على توصية ديوان الخدمة المدنية بتخصيص (100) شاغر لأبناء المتقاعدين العسكريين ضمن الوظائف المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية سنوياً اعتباراً من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2022، وأكد الناصر ان توصية ديوان الخدمة المدنية بتخصيص عدد من الشواغر سنويا لابناء المتقاعدين العسكريين تاتي في غمرة احتفالات الاردنيين دخول دولتهم مئويتها الثانية، وعلى ضوء الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذان يوليهما جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه- بالمتقاعدين العسكريين الذين قدموا التضحيات للدفاع عن امن وسلامة الوطن، والحفاظ على قيم الثورة العربية الكبرى ولقاءات جلالته المستمرة مع المتقاعدين العسكريين ومتابعته الشخصية لشؤونهم ، والتي كان من اهمها لقاء جلالته معهم في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين.وأشار الناصر ان العمل في المرحلة القادمة سيكون بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من خلال لجنة خاصة ستشكل لوضع اسس وضوابط تحدد اولويات ومعايير تعبئة هذه الشواغر، وكذلك اعداد مسودة النصوص القانونية اللازمة لتقنين هذه التوصية ضمن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.