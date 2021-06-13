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الأحد، 13-06-2021 07:06 م

قرارات لمجلس الوزراء

بشر


الوكيل الاخباري -  قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية واللّوحات الإعلانيّة، الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكُبرى والبلديّات ووزارة الأشغال العامّة والإسكان، من الرسوم المترتّبة على اللوحات الإعلانيّة  لعام 2020 بنسبة (50%) من رسوم الإعلانات للسنة كاملة.
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ويأتي القرار بهدف التّخفيف من الأعباء التي لحقت بالشّركات العاملة في مجال الدّعاية والإعلان الخارجي جرّاء جائحة كورونا، والحفاظ على ديمومة هذا القطاع؛ على أن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار مقدار المبالغ المستوفاة عن ترخيص اللوحات الإعلانيّة قبل نفاذ قرار التّخفيض، وترصيد مقدار التّخفيض لصالح الحاصل على الترخيص.

كما وافق مجلس الوزراء على الاتفاقيّة الإطاريّة والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي مع حكومة الجمهوريّة التونسيّة، وذلك في إطار توطيد العلاقات والتعاون الثقافي مع الدول العربيّة الشقيقة في مجاليّ الثقافة والتراث الثّقافي غير المادّي، وبهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين عبد الرحيم الهزايمة مديراً عامّاً لمؤسّسة تنمية أموال الأيتام، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وبعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة.

 




 

 


 

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