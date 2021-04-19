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الإثنين، 19-04-2021 04:41 م

قرارات لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، انهاء تكليف الدكتور سامي عادل محمود الشيخ علي، من القيام بأعمال مدير مديرية الأمراض السارية وتحديد مركز عمله في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العاصمة ليعمل في مجال اختصاصه كاختصاص طب مجتمع.
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ووفق كتاب لوزير الصحة ، قرر الهواري إنهاء تكليف الدكتور علي الزيتاوي من القيام بأعمال رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد، وتكليفه للقيام بأعمال مدير مديرية الأمراض السارية.

كما قرر الهواري أيضا، تكليف الدكتور محمد نمر الحوارات للقيام بأعمال رئيس قسم المطاعيم في مديرية الأمراض السارية.

 




 

 


 

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