قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسكان للسنوات 2021 – 2030 .



وترتكز اولويات الاستراتيجية التي اعدها المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع الشركاء من وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ، على اربعة محاور تتعلق بمحور الصحة والصحة الانجابية والمحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور المراة والشباب ومحور الهجرة واللجوء والازمات .



واكد مجلس الوزراء ضرورة تعميم الاستراتيجية على الجهات المعنية للعمل بما جاء فيها مع مراعاة قيامها بادراج مدخلات الاستراتيجية المرتبطة بعملها ضمن خططها وبرامجها القائمة و/ او المستقبلية بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسكان .

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