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الأحد، 03-10-2021 05:28 م

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29


الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسكان للسنوات 2021 – 2030 .

وترتكز اولويات الاستراتيجية التي اعدها المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع الشركاء من وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ، على اربعة محاور تتعلق بمحور الصحة والصحة الانجابية والمحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور المراة والشباب ومحور الهجرة واللجوء والازمات . 
   
واكد مجلس الوزراء ضرورة تعميم الاستراتيجية على الجهات المعنية للعمل بما جاء فيها مع مراعاة قيامها بادراج مدخلات الاستراتيجية المرتبطة بعملها ضمن خططها وبرامجها القائمة و/ او المستقبلية بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسكان .

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