قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الإدخال المؤقّت للمركبات والآليّات والمعدّات لسنة 2021.

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ويأتي النظام لغايات تطوير وتنظيم آليّة الإدخال المؤقّت للمركبات والآليّات والمعدّات اللازمة لإنجاز المشاريع والتّجارب العلميّة والعمليّة، و لتحديد الشّروط والضّمانات اللازمة لذلك.



كما أقرّ المجلس نظام التّدابير الحدوديّة لحماية حقوق الملكيّة الفكريّة لسنة 2021، لتنظيم وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضائع المستوردة التي تشكّل تعدّياً على أيّ من حقوق الملكيّة الفكريّة.



وأقرّ مجلس الوزراء نظام التّسهيلات في الإجراءات الجمركيّة للجهات الملتزمة لسنة 2021، والذي يهدف إلى منح الجهات الملتزمة بأحكام قانون الجمارك مزايا وتسهيلات جمركيّة، و لتنظيم أحكام وإجراءات الانضمام لأيّ من قوائم التسهيلات والخروج منها.

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