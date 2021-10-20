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الأربعاء، 20-10-2021 12:06 م

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (176) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

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ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.


كما قرّر مجلس الوزراء إحالة سفراء من وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين إلى التقاعد وهم: مالك الطّوال، وسليمان عربيّات، وعادل العضايلة، وصلاح السّحيمات.


 




 

 


 

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