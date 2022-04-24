قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد

الوكيل الاخباري -

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أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2022م.ويأتي النَّظام لغايات تسريع تسجيل الدَّواء لدى المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، خصوصاً الدَّواء المُنتَج في المملكة لغايات تسريع تصديره إلى الخارج، وذلك بفصل عمليَّة تحليل الدَّواء عن إجراءات تسجيله، وجعلها من إجراءات طلب التَّداول.كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرّسوم التي تُستوفى منها لسنة 2022م، وذلك لغايات إعادة تشكيل لجنة ترخيص مصانع الأدوية، وتحديد الاشتراطات المتعلِّقة بموقع المصنع، والبُعد عن التَّجمُّع السَّكني ومصادر التلوُّث ومصادر المياه الجوفيَّة.وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2022م.وبموجب النِّظام المعدِّل، ستتمُّ إعادة تشكيل لجنة معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لتصبح برئاسة وزير التَّعليم العالي والبحث العلمي، وعضويَّة أمين عام الوزارة نائباً لرئيس اللَّجنة.كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022م، لغايات تمكين الوزارة من تنفيذ خطَّتها الاستراتيجيَّة.ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحَّة، بالسير قُدُماً في إقامة مشروع تأسيس مختبر وطني أردني في مجالات تطبيقات الجينوم البشري والطب الشخصي، بالتَّعاون مع جامعة هارفرد الأميركيَّة.ويأتي المشروع في ظلِّ ما شهده العالم من تحوِّل وتطوّر سريع في مجالات تكنولوجيا الجينوم وفكّ الشِّيفرة الوراثيَّة، وذلك من خلال استخدام تقنيَّة الجيل الثالث من فكِّ الشِّيفرة الوراثيَّة.كما وافق المجلس على الخطَّة الوطنيَّة لإدارة النُّفايات للأعوام (2022 – 2026م)؛ والتي تهدف إلى الحدِّ من انتشار النّفايات والإلقاء العشوائي لها، من خلال تطوير التَّشريعات النَّاظمة، ووضع إطار عام لتلافي ازدواجيَّة العمل وتحديد المسؤوليَّات.وتهدف الخطَّة كذلك إلى نشر الوعي اللازم للحدِّ من الإلقاء العشوائي للنُّفايات، وتحسين منظومة إدارتها، وإنشاء البنية التَّحتيَّة المناسبة، وتطبيق منظومة هرميَّة إدارة النُّفايات، وحوكمة هذا القطاع، وتفعيل القوانين والأنظمة النَّاظمة له.على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رغد حمود الفاعوري رئيسةً لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة بعد حصولها على المرتبة الأولى في المسابقة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.كما قرَّر المجلس تعيين ماري قعوار عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي.