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الأحد، 02-05-2021 09:35 م

قرارات مجلس الوزراء اليوم

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021م.

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وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم المكاتب العقاريّة لسنة 2021م، لغايات حوكمة الإجراءات المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك انسجاماً مع المعايير الدوليّة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث إعادة النّظر في الشروط والمتطلّبات للعاملين في مهنة المكاتب العقاريّة.


وأقرّ المجلس نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021م، لغايات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم، ولتنفيذ التزامات المملكة بتطبيق بنود اتفاقيّة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلّق بالمتطلّبات الخاصّة في هذا المجال.


ووافق مجلس الوزراء على نظام تشكيل محكمة بلديّة أمّ الرّصاص لسنة 2021م، لغايات تسريع الفصل في التجاوزات والمخالفات، وللتسهيل على المواطنين من مشقّة مراجعة المحاكم البعيدة عن المنطقة.


كما وافق المجلس على نظام معدِّل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2021م، تنفيذاً لالتزامات الأردن الدوليّة ذات العلاقة بالطيران المدني.


على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين طارق خليل موسى أبو الرّاغب مديراً عامّاً لهيئة الإعلام.

 




 

 


 

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