قرارات مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري -

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أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدّلاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2020.وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القياديّة، ولتطوير عمليات التعيين ورفع كفاءتها وفاعليتها في استقطاب الكفاءات لإشغال هذه الوظائف.كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحّة لسنة 2020، بهدف تمكين الوزارة من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، خصوصاً في ظلّ الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا، وما تتطلبه من ترتيبات إدارية ومهام إضافية.وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الرعاية الصحية المقدم من شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار مشمولاً بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، على أن يجري تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالمشروع كمدته وموقعه والتراخيص اللازمة وانتقال ملكيته بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين، ووفق أحكام القانون ذاته.