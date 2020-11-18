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الأربعاء، 18-11-2020 08:19 م

قرارات مجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2020.
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ويأتي إقرار النظام تنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي بإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، بهدف تعزيز القدرات على التعامل مع جائحة كورونا أو أي تحدٍّ مستقبلي مماثل.

كما يأتي إنشاء المركز لتعزيز قدرة النظام الصحّي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، ووضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها، والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنها، والمساعدة في توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الأمثل للتعامل معها.

كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام كادر ضبّاط القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020، ومشروع نظام معدِّل لنظام كادر أفراد القوات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2020.

ويأتي تعديل النظامين إنفاذاً للتوجيهات الملكيّة السامية بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين، وبهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد.

كما يأتي النظامان لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ170 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للاتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق للأعوام 2020 - 2025، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلميّة والتعليميّة والنشاطات الطلابيّة.

 




 

 


 

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