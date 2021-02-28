الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بريطانيا: انخفاض وفيات وإصابات كورونا

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

الهواري : نحتاج الى اسبوعين بعد الاجراءات المشددة

مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

قلق من الوضع الوبائي .. والخلاص من القيود الحكومية بيد المواطنين

الحكومة توافق على خصومات واعفاءات

الاردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المدن السعودية

قرارات مجلس الوزراء

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

وزارة التربية والتعليم : مؤشر خطر يتطلب مزيدا من الحذر

الأحد، 28-02-2021 07:36 م

قرارات مجلس الوزراء

220211421954346333619


الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على اعتماد الثاني من شهر آذار من كل عام يوماً لمدينة عمّان، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة.

اضافة اعلان

ويأتي هذا القرار تخليداً لحدث مهمّ في تاريخ الدولة الأردنيّة، يتمثّل في وصول الملك المؤسّس عبد الله الأوّل إلى مدينة عمّان في الثاني من آذار عام 1921، حيث غدت مدينة عمان عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.


وتزامنا مع هذا القرار، ستنفذ أمانة عمان مجموعة من النشاطات الإعلامية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية.


ويعتبر يوم المدينة حدثا رسميا تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتمّ خلاله استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وتسعى لإيجاد البيئة النموذجية لتحقيق رؤيتها المستقبليّة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220202112535614911461

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

2202127213410722878572

الهواري : نحتاج الى اسبوعين بعد الاجراءات المشددة

1614536234741

مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

220211417147399773504

قلق من الوضع الوبائي .. والخلاص من القيود الحكومية بيد المواطنين

22021151702748428727

الحكومة توافق على خصومات واعفاءات

الخارجية

الاردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المدن السعودية

أخبار متعلقة
22021320625296078512

قرارات لمجلس الوزراء

2202114181618220276842

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن تطوّرات الحالة الجويّة

main_image601ae603548a4

تخفيض غرامات اجور الاراضي في المناطق الحرة

220211181839233727269

قرارات مجلس الوزراء

1220198104019731409590

مجلس الوزراء يوافق على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل

1202127185748655096858

قرارات هامة لمجلس الوزراء