الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خارجية النواب تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين الأردن والعراق

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي والحيواني

أوقاف الطفيلة تطلق حملات نظافة وبرامج للوعظ والإرشاد في المساجد

مديرية شباب الزرقاء تحتفل باليوم الوطني للعلم

22138 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المفرق

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة

جينيس يدخل علم الأردن بموسوعته كأطول يافطة

تمديد بطاقات تأمين فئة الأمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان 2022

تسويات ضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً

إحالة أمين عام المجلس الصحّي أبو الفول للتقاعد

الأحد، 18-04-2021 05:31 م

قرارات مجلس الوزراء

4202118112330994775049


الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء تمديد  فترة استفادة المواطنين الحاصلين على بطاقات تأمين صحّي من فئة شبكة الأمان الاجتماعي من خدمات التأمين الصحّي المدني، واعتبار بطاقاتهم مجدّدة تلقائيّاً حتى تاريخ 30/4/2022م، ودون الحاجة لمراجعة مكاتب الإصدار.
اضافة اعلان

وشمل القرار السّماح للمنتفعين من فئة شبكة الأمان الاجتماعي أعلاه بإضافة (الزوجة، والأبناء الذين أكملوا سنّ السادسة) على بطاقاتهم كمنتفعين معهم، وكذلك السّماح بتجديد بطاقات التأمين الصحّي للمنتفعين معهم من البنات العازبات غير العاملات، والأبناء من طلبة الجامعات والكليّات المنتهية بطاقاتهم خلال الأعوام السّابقة؛ وذلك من خلال مراجعة مكاتب الإصدار للحصول على وثيقة رسميّة حسب الأصول تثبت استفادتهم من خدمات التأمين الصحّي المدني. 

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكّلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام المجلس الصحّي العالي حكمت أبو الفول إلى التقاعد لبلوغه السنّ القانوني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202115221355623931531

أوقاف الطفيلة تطلق حملات نظافة وبرامج للوعظ والإرشاد في المساجد

420211611391781324858

مديرية شباب الزرقاء تحتفل باليوم الوطني للعلم

420211621205487036802

22138 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المفرق

1

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة

f

جينيس يدخل علم الأردن بموسوعته كأطول يافطة

uu

تمديد بطاقات تأمين فئة الأمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان 2022

أخبار متعلقة
420213205625653328192

الحكومة تقرر السّماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة

9201824193136954139746

قرارات لمجلس الوزراء

وزارة الصحة

إحالة عدد من موظفين الصحة إلى التقاعد

220201016736265951263

تعديل أسس ايصال الكهرباء على حساب فلس الريف

1220201475720399744761

نظام معدل لترخيص مزاولة مهنة التمريض

42021720917354923139

قرارات مجلس الوزراء