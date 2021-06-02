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الأربعاء، 02-06-2021 06:22 م

قرارات مجلس الوزراء

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 الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامّة للسّنة الماليّة 2021م، دون ترتيب أيّ عجز إضافي على الموازنة.
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ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31/3/2021م، المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي تمّ إطلاقها لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستتمّ تغطية النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأمريكيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.

ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".

كما أقرّ مجلس الوزراء خلال الجلسة خمسة عشر نظاماً لتنظيم عمل عدد من المهن الطبيّة والصحيّة، لغايات إتمام عمليّات أتمتة خدمات ترخيص هذه المهن، وأماكن مزاولتها، وتحسين إجراءات منح التراخيص لها، وتطويرها وتسهيلها، وتنظيم هذه المهن وضبطها.
وشملت التعديلات الأنظمة التالية: نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبيّة وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسّسات خدمات الرعاية الصحيّة المنزليّة لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة ممرّض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2021، نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2021، نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2021، نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2021، نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 202، نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2021، ونظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنة 2021.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة السفيرين في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين سيما بحّوث وجمعة العبّادي وأمين عام ديوان الخدمة المدنيّة بدريّة البلبيسي إلى التقاعد.

 




 

 


 

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