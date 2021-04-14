الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الطفيلة تستعد للمشاركة باليوم الوطني للعَلَم

إربد: اتلاف كميات من الدجاج والعصائر والشطة والمنظفات

سوريا.. أسعار الذهب تبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجع أسعار الذهب عالميا

الخدمة المدنية يعمم على الموظفين المنح الدراسية لكلية الدفاع الوطني

اخماد حريق منزل في عجلون

عجلون تحتفل بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

الزرقاء تحتفل بمئوية الدولة

البورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة

وزارة النقل تحتفل بمئوية الدولة

الأربعاء، 14-04-2021 03:59 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

3202131151028322225665


الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على إدراج جامعة عمان الأهلية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
اضافة اعلان

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، التعديلات على معايير الاعتماد البرامجي ومتابعتها لتشمل العديد من المؤشرات المتعلقة بجودة البرامج والبحث العلمي والإيفاد والخدمات الطلابية والجودة وغيرها، والتعديلات على تعليمات ومعايير اعتماد البرامج المشتركة، وتعليمات الاعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة، وتعليمات ومعايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة.

كما وافق المجلس على اقرار معايير التدريب لبرنامج بكالوريوس علم التجميل، والمجالات المعرفية لبرنامجي الدبلوم المتوسط في الرعاية البيطرية والإعلام الرقمي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس الإذاعة والتلفزيون في جامعة البترا.

كما أقر الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم متوسط الرعاية وصحة الفم والأسنان ومختبرات الاسنان وتكنولوجيا الاعمال الإلكترونية وهندسة الأبنية الذكية وهندسة العمارة وهندسة معالجة المياه في جامعة البلقاء التطبيقية، والموافقة على الخطة التنفيذية 2021-2025 لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1618403259867

الخدمة المدنية يعمم على الموظفين المنح الدراسية لكلية الدفاع الوطني

4202110171338888569146

عجلون تحتفل بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

420218225811231407280

الزرقاء تحتفل بمئوية الدولة

4202111102833609019667

وزارة النقل تحتفل بمئوية الدولة

6202024172426918261849

جمعية المركز الإسلامي تطلق حملة رمضان السنوية

4202171819850364300

%12.65 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

أخبار متعلقة
0L5A0415

توجيهات من رئيس هيئة الاركان بتأجيل اقساط جميع منتسبي القوات المسلحة

04a16be1-c325-437d-8448-0eb253ed90b9

قرار من الخصاونة بتقديم تسهيلات للشركات داخل المناطق التنموية

1617199201607

لقاء توعوي للنزاهة ومكافحة الفساد مع موظفين في التعليم العالي

الطلبة

التربية :عودة الطلبة إلى المدارس مرهونة بالوضع الوبائي

2202117194051212252350

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

1615816894813

توجيهات لوزير التربية لمتابعة عملية التعليم عن بعد