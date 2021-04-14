قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على إدراج جامعة عمان الأهلية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، التعديلات على معايير الاعتماد البرامجي ومتابعتها لتشمل العديد من المؤشرات المتعلقة بجودة البرامج والبحث العلمي والإيفاد والخدمات الطلابية والجودة وغيرها، والتعديلات على تعليمات ومعايير اعتماد البرامج المشتركة، وتعليمات الاعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة، وتعليمات ومعايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة.كما وافق المجلس على اقرار معايير التدريب لبرنامج بكالوريوس علم التجميل، والمجالات المعرفية لبرنامجي الدبلوم المتوسط في الرعاية البيطرية والإعلام الرقمي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس الإذاعة والتلفزيون في جامعة البترا.كما أقر الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم متوسط الرعاية وصحة الفم والأسنان ومختبرات الاسنان وتكنولوجيا الاعمال الإلكترونية وهندسة الأبنية الذكية وهندسة العمارة وهندسة معالجة المياه في جامعة البلقاء التطبيقية، والموافقة على الخطة التنفيذية 2021-2025 لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.