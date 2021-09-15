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الأربعاء، 15-09-2021 04:04 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء، في جلسته برئاسة الدكتور ظافر يوسف الصرايرة استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير اللغة الانجليزية وآدابها و ماجستير اللغويات في الجامعة الأردنية.

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ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير المحاسبة والتمويل في الجامعة الهاشمية، والاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الترجمة في جامعة اربد الأهلية، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الفيزياء في جامعة جرش.

 

كما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، واستمرار الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وإدراج كلية غرناطة في الإطار الوطني الاردني للمؤهلات. وقرر المجلس كذلك الموافقة على تنسيب مجلس أمناء كلية القادسية بتعيين الدكتور "محمد ذيب" عبد الرحمن المبيضين عميدا للكلية.

 

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