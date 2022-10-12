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الأربعاء، 12-10-2022 07:14 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس هندسة تكنولوجيا السيارات.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية، وبكالوريوس علم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات في جامعة عمان الأهلية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني في جامعة عمان الأهلية، وبكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة الشرق الأوسط.

وأقرّ استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، والقانون والأمن السيبراني وماجستير القانون في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الدولية في جامعة جرش، وبكالوريوس وماجستير التربية الخاصة، وماجستير الإرشاد النفسي والتربوي، والأصول والإدارة التربوية ومناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي والدبلوم العالي في التربية في جامعة عمان العربية.

كما وافق المجلس أيضا على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير ودكتوراه المحاسبة، وإدارة الأعمال، ودكتوراه الإدارة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وأقرّ الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم المتوسط في صيانة الأجهزة الذكية في الكلية الجامعية الوطنية، وتقنيات الزراعة الحديثة، وهندسة الآلات الزراعية في كلية الشوبك الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية، والدبلوم المتوسط في تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وقياس وتشخيص اضطرابات التوحد في كلية المفرق الأهلية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم المتوسط في علوم الشريعة، وإدارة الأعمال في كلية توليدو الأهلية، وعلى الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير إدارة الكوارث والأزمات، والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة في أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية/جامعة البلقاء التطبيقية.

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