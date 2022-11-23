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الأربعاء، 23-11-2022 06:49 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الاعتماد العام لجامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة بالوكالة الدكتور زيد العنبر، اليوم، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات ماجستير إدارة الأعمال، ومناهج وطرق تدريس في جامعة الطفيلة التقنية، وبكالوريوس وماجستير الحقوق في جامعة الإسراء.

كما أقر الاعتماد الخاص الأولي لتخصصات بكالوريوس الرعاية التنفسية والعناية الحثيثة في جامعة جدارا، والفقه الشافعي/ الكامل عن بعد، والفقه المالكي وأصوله، والفقه الحنفي/ الكامل عن بعد في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

ووافق المجلس على استمراريـة الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في علوم الشريعة، وإدارة الأعمال في كـلـية توليدو الأهلية، والتمريض المشارك، والصيدلة، والمحاسبة في كلية المفرق الأهلية.

وأقر كذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات مختبرات الأسنان في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ فرع إربد، والموافقة على الاعتماد العام ورفع الطاقة الاستيعابية العامة لكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، واعتماد مستشفى الأردن كمستشفى تعليمي تدريبي.

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