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الخميس، 13-01-2022 09:49 م

قرارات من الجامعة الأردنيّة بشأن الامتحانات التكميليّة للطّلبة

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية في جلسته اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تخصّ مسألة عدم تقدّم بعض الطّلبة لامتحانات الفصل الأوّل النهائيّة لعدم تلقّيهم مطاعيم فيروس كورونا.

وقد جاء قرار المجلس الأوّل بالسماح بالتقدّم لامتحانات تكميليّة في الحالتين التاليتين: للطلبة الذين تقبل أعذارهم حسب التعليمات النافذة، والطلبة الذين لم يتقدموا للامتحانات النهائية بسبب عدم تلقيهم لجرعتي المطعوم كوفيد-19 حسبما جاء به أمر الدفاع (35)، وذلك شريطة أن يكونوا وقت الامتحانات التكميلية قد تلقوا جرعتي المطعوم المذكور أعلاه.

أما القرار الثاني فقد نصّ على أن تبدأ فترة الامتحانات التكميلية لكافة كليات ومراكز الجامعة وفرع العقبة يوم الأحد 13-1-2022 ولغاية يوم الخميس 3-3-2022.

وأفاد القرار الثّالث بأنّ الكليات، وبالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل، ستقوم بوضع برنامج الامتحانات التكميلية على أن يُعلن عنه في الأيام المقبلة.

وقد جاء القرار الرابع بألّا يٌعقد للطالب أكثر من امتحان في اليوم الواحد، بينما أكّد القرار الخامس على أن يكون للامتحان التكميلي نفس نمط الامتحان النهائي ونفس عدد الأسئلة ويُعقد بنفس المدة المحددة للامتحان، مع مراعاة أن تكون صعوبة أسئلة الامتحان التكميلي قريبة قدر الإمكان من صعوبة أسئلة الامتحان الأصلي.

وشدّد القرار السادس على ألّا يُعاد الامتحان التكميلي لأي طالب في حال تغيّبه عن الامتحان، بينما ذكر القرار السابع أنه قد جرى التواصل مع المعنيين في وزارة الصحة وتحديد الفترة ما بين الجرعة الأولى والثانية للمطاعيم التي سيتلقّاها طلبة الجامعة (سينوفارم وفايزر تحديدًا) بثلاثة أسابيع.

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