قرارات من مجلس الوزراء بشأن الرواتب والعلاوات

الوكيل الاخباري -

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أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2020، بهدف زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الطويلة لأفراد الأمن العام ممّن تتمّ إحالتهم إلى التقاعد.ويأتي النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريّة إلى أعلى المستويات، وفي جميع المراحل، وتحديداً مرحلة ما بعد الخدمة العسكريّة (مرحلة التقاعد)، والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2020، وذلك تماشياً مع خطّة هيكلة القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، بالتطوير والتحسين لأوضاع القضاة العسكريين العاملين، وتحفيزهم، وتحسين ظروفهم المعيشيّة بعد انتهاء خدمتهم العسكريّة.وأقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام المشتريات للمؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لسنة 2020م، وذلك بهدف تمكين المؤسّسة من اعتماد أساليب الشراء التي تحقّق توفير أجود أنواع السّلع للمواطنين بأفضل الأسعار.