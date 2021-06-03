قرارات من وزير العمل للتسهيل على العاملين

الوكيل الإخباري - اتخذ وزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إجراءات من شأنها تسهيل تنظيم سوق العمل ومساعدة أصحاب العمل على ديمومة عمل منشآتهم من خلال تحفيزهم على تجديد تصاريح عمل العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم والتي لم تجدد تصاريح عملها خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

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وقال الوزير إن "هذه الإجراءات تأتي في سياق التخفيف على أصحاب العمل في القطاع الخاص من تداعيات جائحة كورونا، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم".



وبين أن "القرارات التي أصدرها تشمل السماح للعامل غير الأردنية بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها".



وأضاف الشمالي أنه "قرر إلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات، إضافة إلى إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل"، مشيراً إلى أنه قرر شمول تمديد فترة سريان التفويض البنكي من 3 أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة.



وأكد أنه ألغى تحديد إجازات العمال بحد أقصى 3 أشهر (خروج وعودة) في القطاع الزراعي، إضافة إلى إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور 6 أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.