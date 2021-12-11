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السبت، 11-12-2021 12:17 م

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

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الوكيل الإخباري - اتخذ مجلس التعليم العالي عدة قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021).

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وقرر المجلس الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الذين سيستكملون متطلبات النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية (2021) لأول مرة في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

 

كما قرر الموافقة على تخصيص (10%) من المقاعد في كل تخصص/ جامعة في التخصصات المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 للطلبة المعيدين (الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة الأردنية/الدورة التكميلية (2021) لأغراض رفع المعدل)، وقبولهم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.


واكد مجلس التعليم العالي على قراره السابق بأنه واعتباراً من العام الجامعي القادم (2022 / 2023) فإن الطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) سيتم قبولهم ضمن فئة طلبة السنوات السابقة الذين تُخصص لهم السياسة العامة لقبول الطلبة نسبة (5%) من المقاعد فقط دون أن يتم زيادتها.

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