الأربعاء 02-11-2022
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الطاقة المتجددة توصي بمراكز بحثية للهيدروجين الأخضر في الدول العربية
صندوق المعونة يحث كوادره على تقديم الخدمات للأسر المحتاجة بكل يسر
افتتاح معرض صور لبلاد الشام القديمة
انقلاب مركبة في الزرقاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تكيّة أم علي تطلق حملتها التوعويّة تحت شعار "بغذائهم...مستقبلهم بفرق"
سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 متوفرة الآن في الأردن
الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه
منصة "Dezain Space" تعقد معسكرها التدريبي السادس لـ20 مصمماً
كورونا
كورونا
استجابة لبروتوكولات الإغلاق الصارمة .. زوار "ديزني" في الصين عالقون داخل المتنزه
فايزر ترفع تقديراتها لمبيعات لقاح كورونا
خبيرة تكشف خصائص متغير الفيروس التاجي المستجد "سيربيروس"