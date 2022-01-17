قرارات هامة لجامعة البلقاء حول تعديل مواد في نظام الهيئة التدريسية

الوكيل الاخباري - عقد مجلس جامعة البلقاء التطبيقية جلسة برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد العجلوني وحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وأعضاء المجلس للنظر في تعديل عدد من مواد نظام الهيئة التدريسية ونظام العاملين في الجامعة.

اضافة اعلان



كما اقر المجلس تعليمات صندوق الطالبات المحتاجات، وإنشاء نادي البحث العلمي في كافة كليات الجامعة.



الدكتور العجلوني قال ان التعديل يشمل المادة 18/ ب والمادة 15 من نظام الهيئة التدريسية التي تنص على انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس حكما اذا لم يتم تثبيته بالخدمة بعد 8 سنوات، وأضاف ان التعديل يتيح لعضو هيئة التدريس التثبيت بالخدمة خلال 10 سنوات أسوة بالجامعات الأردنية.



وعن تعديل المادة 66/ج من نظام العاملين في الجامعة وعدد من مواد النظام قال الدكتور العجلوني ان المادة كانت تسمح للمرجع المختص في الجامعة إحالة الموظف على التقاعد المبكر بموافقته أو دون موافقته إذا أتم شروط التقاعد المبكر وفقا لأحكامه، حيث ان التعديل للمادة لا يتيح إحالة الموظف على التقاعد المبكر إلا بناء على طلبه ووفق أحكام القانون.



وأضاف الدكتور العجلوني ان تعليمات صندوق الطالبات المحتاجات تسمح بإعطاء مبلغ شهري طول مدة الدراسة للطالبة المحتاجة بحد ادنى 60 دينارا، بعد دراسة الحالة الاجتماعية لأسرة الطالبة، مشيرا في الوقت نفسه سعي الجامعة لرفع قيمة المساعدات المالية التي يقدمها صندوق الطالب كجزء من الرسوم الجامعية للطلبة، لتغطي جزءا أساسيا من رسوم الطلبة الدراسية.



وأكد الدكتور العجلوني أن فكرة إنشاء نادي البحث العلمي في كافة كليات الجامعة تأتي لنشر ثقافة البحث العلمي بين الطلبة، وتعزيز قدرات الطلاب وطاقاتهم الإبداعية من خلال مشاريع التخرج البحثية المتميزة.