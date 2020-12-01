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الثلاثاء، 01-12-2020 01:57 م

في ظل جائحة كورونا

قرارات هامة للتخفيف على الأردنيين خلال يومين

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن تقوم الحكومة بالإعلان عن حزم اقتصادية هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا، خلال اليومين القادمين.

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ولفت المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة ، عكفت على دراسة كافة الملفات الاقتصادية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، ما حدا بالعمل على وضع إجراءات ، واتخاذ قرارات شأنها التخفيف من وطأة الجائحة التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين .


وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أعلن في وقت سابق عن عزم الحكومة على اتخاذ قرارات شأنها تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.

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