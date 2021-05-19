قرارات هامة لمجلس الوزراء



الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بسبب جائحة كورونا من نسبة معيّنة من رسوم النفايات لعام 2020م، يتمّ تحديدها وفقاً لمدة التوقّف.وبموجب القرار، يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتّى شهر أيّار من العام ذاته من نسبة (25%) من رسوم النفايات لعام 2020م، في حين يتمّ إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل منذ شهر آذار 2020م وحتى شهر تمّوز من العام ذاته من نسبة (50%) من رسوم النفايات لعام 2020م.كما يتمّ بموجب القرار إعفاء المنشآت التي توقّفت عن العمل بناء على الأوامر الصّادرة بموجب قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992م وما زالت متوقّفة عن العمل لغاية تاريخه من نسبة (100%) من رسوم النفايات لعام 2020م.ووافق مجلس الوزراء على صرف المطالبات الماليّة للمستشفيات الجامعيّة من صندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا.على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2021م.ويأتي النظام الجديد للوظائف القياديّة لغايات رفع مستوى أداء أجهزة الخدمة المدنيّة من خلال التعيين المبني على الكفايات، وصولاً لاختيار وتعيين الشخص المناسب ذي الكفاءة في الوظائف القياديّة، والقادر على قيادة الدّائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة.كما يهدف النظام إلى تعزيز منظومة النّزاهة الوطنيّة، وضوابط العمل، والشفافيّة والعدالة، وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القياديّة، ولضمان فاعليّة تطبيق الأسس والمعايير والمنهجيّة المعتمدة لاختيار شاغلي الوظائف القياديّة وتعيينهم، والالتزام الكامل بها، ولحوكمة الإجراءات وتسريعها بما يضمن استمراريّة الإنجاز.وأقرّ مجلس الوزراء نظام الأسعار التحويليّة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021م، وذلك لوضع الضّوابط اللازمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي من الشركات الدوليّة، واستقرار التعاملات في المعالجة الضريبيّة لمعاملاتها وفق الممارسات الدوليّة.على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الزّراعة المهندس محمود خالد الجمعاني إلى التقاعد. وتقرّر نقل مدير عام مؤسّسة الإقراض الزراعي المهندس محمّد عيسى الحياري أميناً عامّاً للوزارة.كما قرّر المجلس تعيين طارق عبد المحسن الحباشنة مديراً عامّاً لهيئة تنظيم النقل البري.