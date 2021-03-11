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الخميس، 11-03-2021 04:04 م

قرارات هامة من التربية بشأن امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قرر مجلس الامتحان العام في جلسته التي عقدت اليوم الخميس الموافق 11/3/2021 في وزارة التربية والتعليم برئاسة معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس ما يأتي:

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1- زيادة زمن الورقة الامتحانية لكل من المباحث التي تتكون من جلستين امتحانيتين ليصبح على النحو الآتي:
- الرياضيات للفرع العلمي والأدبي والشرعي ساعتان
- اللغة العربية / تخصص للأدبي والشرعي ساعتان
- العلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي ساعة ونصف
- العلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي ساعة ونصف
- الإنتاج النباتي للفرع الزراعي ساعة ونصف
- إنتاج الطعام وخدمته للفرع الفندقي والسياحي ساعة ونصف
2- حذف الوحدة الأخيرة من مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية [ آخر خمسة دروس] ، تاريخ الأردن) للفروع الأكاديمية والمهنية.
3- اعتماد برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 بصورته النهائية (المقترح الأول) والذي حصل على نسبة 85% من أصوات الطلبة في الاستفتاء الذي قامت به الوزارة على موقعها الإلكتروني .
اعتماد قرار مجلس الامتحان السابق، بأن تكون جميع المباحث الدراسية من خمسين فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية، باستثناء المباحث الآتية، فستكون نسبة الأسئلة الموضوعية 60%، والباقي أسئلة مقالية، وهي:
- اللغة العربية واللغة الإنجليزية (ثقافة مشتركة)
- الرياضيات جميع الفروع.


 




 

 


 

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