قرارات هامة من رئاسة الوزراء اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين لسنة 2021م.

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ويأتي التعديل تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، التي تضمّنت توحيد العلاوة القضائيّة لجميع القضاة النظاميين لتصبح (120%) من الراتب الأساسي.



وسيتمّ بموجب التعديلات شمول رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإداريّة العُليا بالعلاوة لتصبح ضمن العلاوة القضائيّة الموحّدة بنسبة (120%) من الرّاتب الأساسي. كما يحدّد النظام المعدِّل مقدار البدل الذي يُصرف للقاضي عند انتهاء خدمته عن مدّة الإجازة السنويّة المرصودة له.



كما أقرّ مجلس الوزراء الأنظمة المعدّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات، وأنظمة الهيئتين التدريسيّة والإداريّة في الجامعات الرسميّة، التي سيتمّ بموجبها زيادة علاوة الجامعة بواقع (30) ديناراً، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجامعات.



ولهذه الغاية، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدَّلة لأنظمة الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشميّة؛ وأنظمة الهيئة التدريسيّة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وجامعة اليرموك، وجامعة الحسين بن طلال؛ بالإضافة إلى أنظمة الموظّفين في جامعة الحسين بن طلال، والجامعة الألمانية الأردنيّة، وجامعة الطفيلة التقنيّة، وكذلك نظام الموظّفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك.



على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء ترفيع المتصّرفين الدكتور محمّد عودة الله أبو جاموس، والدكتور فراس الفاعور، والدكتور محمّد عبدالله أبو رمّان إلى رتبة محافظ في وزارة الدّاخليّة.



كما قرّر المجلس إحالة المحافظين حسن عبد العزيز الشاويش، وغالب عبد العزيز السليمات، ومخلد مجحم الفوّاز، ومخلد جازي الغثيان، وطلال راكان الخريشا، وسامر سعد القطارنة إلى التقاعد.

