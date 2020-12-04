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الجمعة، 04-12-2020 05:17 م

فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر

قرارات هامة من رئيس الوزراء بسبب كورونا - وثيقة

بشر
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - وافق رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة على السماح بعودة استقبال مسافري نقل الترانزيت، مؤجلاً في الوقت ذاته رفع القيود بشكل تدريجي عن الرحلات الجوية في مطارات المملكة.

وقرر الخصاونة في كتاب وجه لوزير الداخلية - آخر الخبر -  تأجيل زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين لما بعد 15/12/2020.

ووفق الكتاب وافق الخصاونة على الاجراءات المتعلقة بالنقل التبادلي للبضائع التي مقصدها الأراضي الأردنية في المراكز الحدودية البرية.

أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة تنظيم المعابر والحدود حول الغاء النقل التبادلي والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا، فقد قرر الخصاونة ابقاء الوضع كما هو عليه حالياً في مركز حدود جابر.

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ووافق الخصاونة على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية ترانزيت من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب/ شركة الجسر العربي وبترتيبات ترانزيت صارمة.

 

وقرر تأجيل اعادة النظر باعتماد المنصة البرية والجوية visit jordan حتى نهاية العام الحالي، موافقاً على اعادة النظر في أجور الفحص الطبي في المطارات والمعابر الحدودية البرية.


ورفض الخصاونة الغاء الحجر المؤسسي للمخلصين العاملين في مركز حدود جابر.




 




 

 


 

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