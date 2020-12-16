قرارات هامة من مجلس التعليم العالي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 / 12 / 2020 برئاسة الدكتور محمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور إسماعيل صالح إسماعيل الحنطي رئيساً لجامعة الحسين التقنية لمدة أربع سنوات.

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كما قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتورة ميساء بيضون رئيساً للجنة القانونية الدائمة لمجلس التعليم العالي، ووافق أيضاً على تشكيل لجنة لوضع أسس توزيع الدعم الحكومي في الجامعات الأردنية الرسمية للعام 2021 استناداً لأحكام المادة (6 / أ / 4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.



على صعيد آخر قرر المجلس المصادقة على الحساب الختامي لعام (2019)، ومشروع الموازنة لعام (2020) لعدد من الجامعات الأردنية، إضافةً إلى الموافقة على التقرير السنوي لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد آخر من الجامعات الأردنية.



