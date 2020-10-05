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الإثنين، 05-10-2020 06:20 م

قرارات هامة وغرامات مالية من وزير التربية بشأن المدارس الحكومية والخاصة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إيقاع غرامة مالية على عدد من المدارس الخاصة بواقع 3 الاف دينار لكل مدرسة، لمخالفتها امر الدفاع 17 لسنة 2020، من حيث عدم التقيد بالبروتوكول الصحي من حيث التباعد بين الطلبة داخل الغرفة الصفية.
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  وجاءت هذه المخالفات بناء على تقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم خلال زيارات فرقها للمؤسسات التعليمية الخاصة للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي والبرتوكول الخاص بالعودة للمدارس.

   وتضمن أمر الدفاع 17 لسنة 2020  الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ألاسبوع الماضي، تعديل امري الدفاع  رقمي(8) و (16)، والمتضمن تغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا، ومنها التقيد بمسافات التباعد المقررة، بما فيها المؤسسات التعيلمية.
    
   وطلبت الوزارة من مديري التربية والتعليم في الميدان إبلاغ المؤسسات التعليمية الخاصة التي تم مخالفتها، لدفع الغرامة المتخذة بحقها خلال أسبوع، تجنبا لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقها.

   وجددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بمضمون أمر الدفاع رقم 17 ومراقبة تطبيقه في جميع المدارس الحكومية والخاصة حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية في المدارس ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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