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الأربعاء، 26-05-2021 01:18 م

قرارات هيئة اعتماد التعليم العالي

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الوكيل الاخباري  - اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 في جلسته رقم (20/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة  رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:
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1. الموافقة على ادراج جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

2. الموافقة على ادراج جامعة آل البيت في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

3. الموافقة على ادراج جامعة العقبة للتكنولوجيا في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

4. استمرارية  الاعتماد الخاص لتخصص (الفلسفة/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

5. استمرارية  الاعتماد الخاص لتخصص (الفلسفة/برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.

6. استمرارية  الاعتماد الخاص لتخصص (الفلسفة/برنامج الدكتوراه) في الجامعة الأردنية.

7. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاسعاف الطبي المتخصص/برنامج البكالوريوس) في اكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.

8. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الاطفاء والسلامة/برنامج البكالوريوس) في اكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.

9. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الميكانيكية/ الطاقة المتجددة/برنامج البكالوريوس) في اكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية.

 




 

 


 

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