قرارات وتوصيات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري كتاباً لوزير الداخلية ولنائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات حول توصيات لجنة الأوبئة خلال اجتماعها الأحد.



وبحسب التوصيات فسيتم إجراء فحص PCR للقادمين إلى الأردن عبر كافة المعابر البرية والجوية، بغض النظر عن وضعهم التطعيمي والغاء القرار السابق بهذا الخصوص.



وأوصت اللجنة بحال وجود حالة مشتبهة بمتحور كورونا (اوميكرون) يتم عزل الحالة مؤسسيا في أحد فنادق عمان لحين ظهور النتيجة النهائية أو فحص التسلسل الجيني، وفي حال كانت النتيجة ايجابية فيستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوماً عزلاً مؤسسياً.



وأكدت اللجنة ضرورة حجر المصاب بمتحور أوميكرون عزلاً مؤسسياً في أحد فنادق عمان لمدة 14 يوماً ويتم خلالها اجراء فحص PCR في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.



وتشمل التوصيات أيضاً إلزامية إجراء فحص PCR للمشاركين في أي نشاط أو حفل عام قبل 48 ساعة من إجرائه.

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