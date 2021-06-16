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الأربعاء، 16-06-2021 08:38 م

وفق تصريحات حكومية سابقة

قراران حكوميان يدخلان حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم

تحسن


الوكيل الإخباري - قراران حكوميان سيُصار إلى تطبيقهما ، مطلع الشهر القادم (تموز) ، بعد أن أعلن رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، عن تعليمات سيتم تطبيقها للسماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.

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وقال الفرجات في تصريحات صحفية سابقة إنه يشترط حصول الزائر على جرعة واحدة على الأقل من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، للسماح له بدخول المدينة الوردية ابتداء من الأول من الشهر المقبل.


وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها للسماح بالدخول الى البترا، تأتي تماشياً مع قرارات الحكومة نحو جعل منطقة المثلث الذهبي منطقة آمنة صحياً وخالية من فيروس كورونا.

 

القرار الثاني ، بحسب ما أعلنت عنه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سابقا ، حيث عودة العمل في معبر جنوب وادي عربة الحدودي واستقبال السياح والمسافرين اعتبارا من 4 تموز/يوليو ضمن اشتراطات وإجراءات صحية . 

 

ويستقبل معبر جنوب وادي عربة المسافرين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يعمل المعبر بطاقة تشغيل تصل لـ 500 مسافر يوميا فقط من كل معبر.

 

 

 




 

 


 

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