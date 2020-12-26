السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 26-12-2020 05:56 ص

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يترقب المواطنون صدور قرارات هامة مع بداية العام الجديد 2021 بفارغ الصبر لمعرفة التفاصيل المحيطة بهما .

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القرار الاول هو الاعلان بشكل رسمي عن انهاء الحظر الشامل يوم الجمعة وتفاصيل وحيثيات الحظر الجزئي وما اذا كان هناك حظر في بعض الاوقات وكافة تفاصيل مرحلة ما بعد اعلان انهاء الحظر الشامل يوم الجمعة .

 

والقرار الثاني هو الاعلان بشكل رسمي عن طبيعة دوام المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني وهل ستكون الدراسة عن بُعد ام بشكل وجاهي في المدارس ام كما تم الافصاح عنه مؤخرا باعتماد نظام التعليم الهجين اي بمعنى اللجوء الى استخدام الاسلوبين معا حيث يترقب المواطنون معرفة كافة التفاصيل عن طبيعة دوام الطلبة . 

 

 


 




 

 


 

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