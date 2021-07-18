قرارت هامة لمجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم

الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافق 18 / 7 / 2021 برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الموافقة على ما يلي:

• الموافقة على السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي ( 2021 / 2022).

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• الموافقة على السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية للعام الجامعي (2021 / 2022 ).

• الموافقة على السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادات الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي (2021 / 2022).

• الموافقة على قائمة تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة والتخصصات المناظرة لها في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021 / 2022.

• الموافقة على تعيين معالي الأستاذ الدكتور مروان راسم كمال رئيساً لمجلس أمناء جامعة فيلادلفيا بدلاً من المرحوم معالي السيد وليد مثقال عصفور وللمدة المتبقية من عمر المجلس.



• الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتورة إيمان أمين سعيد بشيتي رئيساً لجامعة العلو م التطبيقية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 25 / 7 / 2021 وذلك استناداً لأحكام البندين (أ، ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.



• الموافقة على نظام البحث العلمي في جامعة عجلون الوطنية لسنة 2021.

• الموافقة على نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين التقنية لسنة 2021.

• المصادقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.