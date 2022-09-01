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الخميس، 01-09-2022 08:42 ص

قرار إلغاء "امتحان المكافئ" اللغة الإنجليزية يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الوكيل الإخباري - دخل قرار مجلس التعليم العالي، المتعلق بإلغاء عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية في مراكز اللغات في الجامعات الأردنية الرسمية، لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا، حيز التنفيذ الخميس.

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وعقدت عدة جامعات رسمية الأربعاء آخر جلسات للامتحان الوطني المكافئ الذي يعد شرطا للقبول في برامج الدراسات العليا.


وكان مجلس التعليم العالي، قرر إلغاء عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية في مراكز اللغات في الجامعات الأردنية الرسمية، لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا، وذلك نتيجةً لـ"الملحوظات الواردة لمجلس التعليم العالي، التي شابت الامتحان الوطني للغة الإنجليزية ونتائجه".


وبحسب قرار المجلس فسيجري الاكتفاء بامتحانات اللغة الإنجليزية التي تُعقد عالميا (TOEFL IBT, IELTS)، لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا.


ويجب عند عدم تحقيق العلامة المطلوبة، على الطالب المحقق لشروط القبول الأخرى في برامج الدراسات العليا دراسة (6) ساعات مواد استدراكية في اللغة الإنجليزية، والنجاح فيها خلال الفصل الأول لالتحاقه في الجامعة.


 




 

 


 

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