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الثلاثاء، 27-10-2020 11:32 ص

قرار المرونة بأساليب العمل حصرا على مزودي التدريب المرخصين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات الدكتور قيس السفاسفة، إن قرار السماح بالمرونِة في أساليب العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز ومزودي التدريب بناء على أمر الدفاع رقم (19)، ينطبق حصرا على الجهات الحاصلة على ترخيصها من الهيئة.

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واوضح السفاسفة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار لا يشمل الجهات الخاضعة لقانون وزارة التربية والتعليم أو الحاصلة على ترخيصها من جهات أخرى، محذرا مزودي الخدمة المرخصين من الهيئة من ممارسة أي تدريب أو تعليم أو تدريب بخلاف ما هو مرخص لهم به.


واضاف إن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة العمل للتأكد من مدى التزام مزودي التدريب من معاهد ومراكز ومؤسسات التدريب المهني بقرار المرونة في اساليب العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني، كما أُعلن عنه سابقا، ولا يمارسون أي أعمال خلافا لترخيصهم وتحت طائلة المسؤولية.


وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، أصدر قرارا يسمح بالمرونة في أساليب العمل في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز ومزودي التدريب.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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