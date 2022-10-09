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الأحد، 09-10-2022 01:31 م

قرار بتثبيت أسعار الخبز في الأردن حتى نهاية 2023

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

تأكيدا لما نشره "الوكيل الإخباري"، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2023م.

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وبحسب القرار، ستستمرُّ أسعار الخبز كما هي عليه حاليَّاً بواقع (320) فلساً للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و(400) فلساً لنوع "الكماج الصَّغير"، و(350) فلساً لخبز الطَّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.


كما تضمَّن القرار الاستمرار بتقديم الدَّعم النَّقدي لجميع المخابز غير الآليَّة (الحجريَّة ونصف الآليَّة) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليوميَّة من مادَّة الطَّحين طنَّاً واحداً، سواءً أكانت المسحوبات طنَّاً واحداً أو أقلّ.


ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميَّاً خلال عام 2022م، بما في ذلك أسعار القمح والشَّعير، إذ وصلت أسعار الطّن الواحد من القمح إلى (499) دولاراً، فيما وصل سعر الطُّن الواحد من مادَّة الشَّعير إلى (350) دولاراً.


وبحسب الأرقام الرَّسميَّة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، بلغ مقدار الدَّعم الحكومي المقدَّم على مادَّة القمح خلال شهر تشرين الأوَّل الجاري قرابة (254) ديناراً للطُّن الواحد، نظراً لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتِّب على ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالميَّاً.

 

وكانت الحكومة التزمت في وقت سابق بتثبيت أسعار الخبز لنهاية العام الحالي 2022، حتى وإن وصل سعر طن القمح إلى ألف دولار وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي.

 

 




 

 


 

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