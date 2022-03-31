الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 10:32 ص

قرار بتخفيض أسعار 90 صنفا دوائيا من الأدوية الأكثر استخداما

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الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات تخفيض أسعار 90 صنفا دوائيا بنسب تخفيض تتراوح من 10-20٪ عقب اجتماعه أمس بمديرية الدواء التابعة للمؤسسة. 

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 وأشار مهيدات إلى أن عملية تخفيض الأسعار ركزت على الأدوية الأكثر استخداما مثل أدوية الضغط والسكري وهشاشة العظام التي تتراوح أسعارها من 20-50 دينار.
وأضاف، أن المؤسسة وضمن خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر، تسعى إلى تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.


وبذلك يصل مجموع الأدوية التي تم تخفيض أسعارها منذ بداية العام إلى 360 صنفا دوائيا من مختلف المجموعات العلاجية .


 




 

 


 

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