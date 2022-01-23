قرار بتطعيم الفئة العمرية من 5-11 عاما

الوكيل الاخباري - قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا إن حملة التطعيم لطلبة المدارس القائمة حالياً هامة جداً للعودة إلى التعليم الوجاهي موصياً جميع الأهالي بالاقبال على تطعيم الطلبة ضد كورونا.



وأكد عبر قناة المملكة أنه تم اتخاذ قرار بتطعيم الفئة العمرية من 5-11 سنة وسيتم توزيع مراكز للتطعيم ضد كورونا وهي اختيارية.



وأضاف أن المنظور حالياً هو تطعيم هذه الفئة بجرعتين فقط دون الجرعة الثالثة المعززة.

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