الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 06:43 م

قرار بتطعيم الفئة العمرية من 5-11 عاما

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال الدكتور عادل البلبيسي مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا إن حملة التطعيم لطلبة المدارس القائمة حالياً هامة جداً للعودة إلى التعليم الوجاهي موصياً جميع الأهالي بالاقبال على تطعيم الطلبة ضد كورونا.

وأكد عبر قناة المملكة أنه تم اتخاذ قرار بتطعيم الفئة العمرية من 5-11 سنة وسيتم توزيع مراكز للتطعيم ضد كورونا وهي اختيارية.

وأضاف أن المنظور حالياً هو تطعيم هذه الفئة بجرعتين فقط دون الجرعة الثالثة المعززة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة لوغو

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

61ed994040627

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

269676115_308597797977662_8458678501937738039_n

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

أخبار متعلقة
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

قرار بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة

12202126214113792575324

هل سيكون التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهياً؟.. التربية توضح لـ الوكيل

11202123172622948653262

البستنجي يكشف عبر برنامج دق سلف تفاصيل ارتفاع أسعار سيارات الهايبرد - فيديو

12202122155322476610386

الهواري يتوقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تدعو المواطنين إلى تلقي لقاح كورونا

العمرة

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع