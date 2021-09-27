قرار بحبس موظفتين في مستشفى البشير

الوكيل الاخباري - حكمت الهيئة المختصة بقضايا الفساد بمحكمة جنايات عمان، بالأشغال المؤقتة على محاسبتين اختلستا مبلغا ماليا في مستشفى البشير.



وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن احداهما حُكمت خمس سنوات وغرامة بقيمة ما اختلست والبالغة 10 آلاف دينار مع تضمينها نفس القيمة، فيما حُكمت الثانية بسنتين ونصف السنة لأنها اعادت للمحكمة المبلغ المختلس بقيمة ألفي دينار قبل احالة القضية الى المحكمة، حيث اعتبرت هيئة المحكمة ذلك من الأسباب المخففة لكنها ضمنتها نفس القيمة.



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية في وقت سابق الى النيابة العامة .

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