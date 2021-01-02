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السبت، 02-01-2021 01:40 م

صادر من وزير العمل

قرار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ قريبا

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وزير العمل معن القطامين


الوكيل الإخباري - يدخل قرار صادر وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، بداية العام الحالي ، والمتمثل برفع الحد الأدنى للأجور إلى (260) دينارا.

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وكان قد تم اتخاذ القرار في شهر شباط الماضي، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل هذا القرار.

وأشار وزير العمل في وقت سابق، إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أكدت في اجتماع لها والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينارا وتطبيقه.


وبين القطامين - حينها - أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً بالكاد يسد احتياجات الفرد، لكن من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت بإضافة 500 دينار للدخل السنوي للفرد الذي يتقاضى هذا الحد.

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