قرار بفتح باب ترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل بالمملكة

الوكيل الاخباري-

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قررت وزيرة العمل ناديا الروابدة الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، من خلال توفر هذه المكاتب في كافة محافظات المملكة.وبينت أن عملية الترخيص للمكاتب تتم وفقا للشروط والإجراءات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (63) لسنة (2020) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.وأشارت إلى أن تقديم طلبات الحصول على تراخيص هذه المكاتب سيكون من خلال مديرية العاملين في المنازل في مبنى الوزارة رقم (3) في منطقة العبدلي في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن دليل الوثائق المطلوبة وشروط وإجراءات تراخيص هذه المكاتب منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.ونوهت الوزارة إلى أن ترخيص هذه المكاتب كان موقوفاً منذ عام (2012) أي منذ اثنتي عشر سنة.