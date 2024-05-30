قرار بوقف تصدير البطاطا وفتح باب استيراد الليمون لضبط الأسعار

الوكيل الاخباري-

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قررت وزارة الزراعة وقف تصدير البطاطا اعتبارا من تاريخ ٢/ ٦ / ٢٠٢٤ وذلك لضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك .وقد تابعت الوزارة ومنذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون و الارتفاع التدريجي للأسعار حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون ومن عدت مناشئ والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي .علما بأن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد فاقت الاحتياج المحلي من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان وقد انخفضت أسعارها إلى ٢٠ قرش للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.وهنا تهيب الوزارة بالاخوة المواطنين ضرورة تخزين مثل الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي و خلال وفرة الانتاج وانخفاض الأسعار مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية او تغيرات مناخية غير اعتيادية والوزارة تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل او تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.