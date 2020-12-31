قرار جريء لوزير الصحة ينتصر فيه لمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قالت وزارة الصحة انها اعادت فروقات علاجية بقيمة 16 الف دينار الى عدد من المرضى الذين تلقوا العلاج في بعض المستشفيات الخاصة وقدموا فواتيرهم العلاجية للجهات الرقابية المعنية في الوزارة.وبينت الوزارة انه بناء على توجيهات وزير الصحة نذير عبيدات الذي يؤكد فيها على ضرورة متابعة جميع الشكاوى الواردة إلى وزارة الصحّة والمتعلقة بالكلفة العلاجية، والتحقّق منها، ان هذه الاجراءات تضمن حق المواطن من جهة والالتزام بالتسعيرة التي حدّدتها الحكومة لعلاج المصابين بفيروس كورونا لاسيما في المستشفيات الخاصّة.وأوضحت انه بعد التدقيق من قبل لجنة متخصصة في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في الوزارة بوجود فروقات في الفواتير لابد من تصويبها وإعادتها الى المريض بعد مراجعة كافة الاجراءات الطبية وأسعار المستلزمات وأجور الاطباء الواجب العمل بها، وضمن مستوى اجور محددة.