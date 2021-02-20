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قرار حاسم اليوم بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

السبت، 20-02-2021 09:29 ص

بعد التشاور مع الجهات المعنية

قرار حاسم اليوم بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إصدار قرار بشأن إمكانية عودة الطلبة إلى المدارس اليوم .

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ولفت المصدر ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة أعلنت في وقت سابق أنه وبعد أسبوعين من عودة طلبة الصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي ورياض الأطفال إلى المدارس، سيتم التقييم بناءً على الوضع الوبائي والتقارير اليومية . 

 

وأشار ، أنه سيتم اتخاذ القرار اليوم ، بعد النقاش والتشاور مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، ورفع التوصيات لخلية الأزمة.

 

وبين المصدر ، أنه سيتم دراسة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس خلال الفترة الماضية ، من أجل حسم القرار ، وقال " سيكون القرار لمصلحة الجميع ، وتحسّبا من انتشار الفيروس".

 

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